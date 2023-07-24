За минулий сезон аграрний експорт приніс в економіку України $20 млрд — Finance.ua
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За минулий сезон аграрний експорт приніс в економіку України $20 млрд

Казна та Політика
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За даними Української зернової асоціації, Україна з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року експортувала зернових та олійних культур на понад 20 млрд дол. США.
Про це розповів в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації Сергій Іващенко, передає пресслужба УЗА.
«За минулий сезон, з 1 липня 2022 року по 30 червня цього року, аграрний експорт, а це зернові, олія та олійні культури, принесли в економіку України понад 20 млрд дол. За попередній сезон це було понад 22 млрд дол.», — сказав він.
Іващенко зазначив, що за нормальних умов українські аграрії могли б очікувати більших сум, зокрема, 25−27 млрд дол. За його словами, лише на простої суден із зерном українські аграрії втратили понад 1 млрд дол.
Очільник УЗА також нагадав, що до 15 вересня діє заборона на імпорт до п’яти країн ЄС деяких видів агропродукції з України, проте транзит цими країнами українського зерна не заборонений.
В.о. директора УЗА пояснив, що українські традиційні ринки збуту агропродукції знаходяться не в сусідніх країнах, а в західних європейських країнах, на півночі Африки та Азії. Відтак туди зерно з України і рухається.
За матеріалами:
agroreview.com
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