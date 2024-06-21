У МВС пояснили, чому можуть відмовити в перереєстрації авто в Дії — Finance.ua

У МВС пояснили, чому можуть відмовити в перереєстрації авто в Дії
Майже пів року для водіїв працює сервіс перереєстрації транспортних засобів через Дію. Процедура є доволі швидкою, адже перевірка по реєстрах відбувається автоматично, але іноді система повідомляє, що «Сервісний центр МВС відхилив договір».
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, чому так може статися і як це виправити.
Серед основних причин відмови перереєстрації в Дії:
- транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі;
- транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції;
- продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як втрачене;
- у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
- наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;
- транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.
Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС. Під час перереєстрації транспортного засобу адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися.
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Після усунення причини відмови, можете перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.
Довідка Finance.ua:
- послуга перереєстрації авто в Дії доступна лише для фізичних осіб. Не можна перереєструвати машину, за продаж якої треба сплачувати податок;
- також переоформити через Дію можна лише три категорії транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.
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