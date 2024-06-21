У МВС пояснили, чому можуть відмовити в перереєстрації авто в Дії — Finance.ua
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У МВС пояснили, чому можуть відмовити в перереєстрації авто в Дії

Особисті фінанси
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У МВС пояснили, чому можуть відмовити в перереєстрації авто в Дії
У МВС пояснили, чому можуть відмовити в перереєстрації авто в Дії
Майже пів року для водіїв працює сервіс перереєстрації транспортних засобів через Дію. Процедура є доволі швидкою, адже перевірка по реєстрах відбувається автоматично, але іноді система повідомляє, що «Сервісний центр МВС відхилив договір».
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, чому так може статися і як це виправити.

Серед основних причин відмови перереєстрації в Дії:

  • транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі;
  • транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції;
  • продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як втрачене;
  • у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
  • наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;
  • транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.
Інфографіка: Головний сервісний центр МВС.
Інфографіка: Головний сервісний центр МВС.
Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС. Під час перереєстрації транспортного засобу адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися.

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Після усунення причини відмови, можете перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Довідка Finance.ua:

  • послуга перереєстрації авто в Дії доступна лише для фізичних осіб. Не можна перереєструвати машину, за продаж якої треба сплачувати податок;
  • також переоформити через Дію можна лише три категорії транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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