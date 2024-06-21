У МВС пояснили, чому можуть відмовити в перереєстрації авто в Дії — Finance.ua

У МВС пояснили, чому можуть відмовити в перереєстрації авто в Дії Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

У МВС пояснили, чому можуть відмовити в перереєстрації авто в Дії

Майже пів року для водіїв працює сервіс перереєстрації транспортних засобів через Дію. Процедура є доволі швидкою, адже перевірка по реєстрах відбувається автоматично, але іноді система повідомляє, що «Сервісний центр МВС відхилив договір».

У Головному сервісному центрі МВС пояснили , чому так може статися і як це виправити.

Серед основних причин відмови перереєстрації в Дії:

транспортний засіб або двигун перебуває у розшуку в Інтерполі;

транспортний засіб, номерний знак або двигун перебувають у розшуку в поліції;

продавець або покупець перебувають в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відображається у базі даних поліції як втрачене;

у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Інфографіка: Головний сервісний центр МВС.

Для уточнення причини відмови продажу варто звернутися продавцю та покупцю до сервісного центру МВС. Під час перереєстрації транспортного засобу адміністратор перевірить дані у реєстрах та надасть необхідну інформацію щодо обмежень та до якого органу потрібно звернутися.

Після усунення причини відмови, можете перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Довідка Finance.ua:

послуга перереєстрації авто в Дії доступна лише для фізичних осіб. Не можна перереєструвати машину, за продаж якої треба сплачувати податок;

також переоформити через Дію можна лише три категорії транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

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