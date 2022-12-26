У МВФ вважають, що росія втратила газовий ринок Європи назавжди — Finance.ua

У МВФ вважають, що росія втратила газовий ринок Європи назавжди Сьогодні 10:14 — Енергетика

У МВФ вважають, що росія втратила газовий ринок Європи назавжди

росія остаточно втратила доступ на європейський газовий ринок, бо в Європі нарешті зрозуміли, що російський газ — це зброя, а не економічний інструмент.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован.

«росія втратила європейський ринок газу — назавжди. Не існує можливості, щоб Європа знову погодилася би лізти в цю пастку росії», — зауважив представник керівництва Фонду.

Він нагадав, що Україна попереджала європейських партнерів з 2014 року, що «це зброя, а не економічний інструмент».

Рашкован також підкреслив, що санкції проти рф діють ефективно, і в довгостроковому плані росія не має жодних економічних перспектив.

«Саме тому наступного року економіка рф за прогнозами визначена з „мінусом“. Вони втратили доступ до технологій, до міжнародних грошей, до глобальних компаній. Структурно — це великий вплив на російську економіку», — підкреслив Рашкован.

Він також зазначив, що великий потенційний вплив матимуть «нафтові» обмеження проти рф, запровадженні в грудні. «Це є найбільш впливовою санкцією для економіки рф, бо основні доходи кремля від нафти надалі постійно зменшуватимуться», — підкреслив він.

Укрінформ За матеріалами:

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