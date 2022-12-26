У МВФ вважають, що росія втратила газовий ринок Європи назавжди — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У МВФ вважають, що росія втратила газовий ринок Європи назавжди

Енергетика
53
У МВФ вважають, що росія втратила газовий ринок Європи назавжди
У МВФ вважають, що росія втратила газовий ринок Європи назавжди
росія остаточно втратила доступ на європейський газовий ринок, бо в Європі нарешті зрозуміли, що російський газ — це зброя, а не економічний інструмент.
Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован.
«росія втратила європейський ринок газу — назавжди. Не існує можливості, щоб Європа знову погодилася би лізти в цю пастку росії», — зауважив представник керівництва Фонду.
Він нагадав, що Україна попереджала європейських партнерів з 2014 року, що «це зброя, а не економічний інструмент».
Рашкован також підкреслив, що санкції проти рф діють ефективно, і в довгостроковому плані росія не має жодних економічних перспектив.
«Саме тому наступного року економіка рф за прогнозами визначена з „мінусом“. Вони втратили доступ до технологій, до міжнародних грошей, до глобальних компаній. Структурно — це великий вплив на російську економіку», — підкреслив Рашкован.
Він також зазначив, що великий потенційний вплив матимуть «нафтові» обмеження проти рф, запровадженні в грудні. «Це є найбільш впливовою санкцією для економіки рф, бо основні доходи кремля від нафти надалі постійно зменшуватимуться», — підкреслив він.

Коли стеля цін на російську нафту знекровить економіку агресора

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.