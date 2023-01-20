У містах Європи суттєво обмежують швидкість руху — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У містах Європи суттєво обмежують швидкість руху

Світ
33
У містах Європи суттєво обмежують швидкість руху
У містах Європи суттєво обмежують швидкість руху
Чим нижча швидкість транспортного засобу, тим менш імовірні трагічні наслідки у разі ДТП. Тому в європейських містах шириться ініціатива «Зона 30».
Так, у межах міста Мілана можуть заборонити розганятися швидше за 30 км/год.
Ініціатива нині перебуває на розгляді міської ради. Очікується, що низькошвидкісна територія отримає назву «Зона 30». Її межі включатимуть всю територію міста за винятком кількох великих магістралей.
Обмежувати швидкість у містах рекомендує Європейська рада з питань транспортної безпеки (ETSC). Таким чином Євросоюз розраховує до 2030 року знизити на 50% кількість смертей та тяжких травм у дорожньо-транспортних пригодах. У них традиційно найбільше страждають пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти.
Подібні швидкісні обмеження вже набули чинності у багатьох європейських мегаполісах, наприклад, Амстердамі, Софії, Парижі та Брюсселі, а також у багатьох іспанських містах.
За матеріалами:
Закон і Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.