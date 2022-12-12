У Мінсоцполітики розповіли, скільки громадян наразі перебувають на обліку ВПО — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли, скільки громадян наразі перебувають на обліку ВПО Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Станом на 8 грудня на обліку ВПО перебувають 4 886 648 громадян. У тому числі 3 539 376 громадян перемістились після 24 лютого 2022 року, з яких 2 856 232 — зареєструвалися вперше з дня повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко, який також розповів про цифровізацію соціальної сфери, як вона сприяє безбар’єрності, та цифрові послуги, що вже доступні для ВПО.

"Коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, варто пам’ятати, що ВПО — це не соціальний статус, а тимчасова життєва ситуація, яка з нашою перемогою повинна відійти у минуле. Найбільш масово затребуваними соціальними послугами цього року стали довідка та отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Піковим навантаженням на інфраструктуру органів соцзахисту стали березень та квітень, що спричинило незручності як для громадян, так і працівників. Вирішити питання змогли, цифровізувавши ці послуги разом із Мінцифрою та ДП "ІОЦ Мінсоцполітики — послуга стала доступною у застосунку Дія.

Підтвердженням необхідності цифровізації послуг стало отримання довідки ВПО 126 653 громадянами нашої країни за один день 22 квітня 2022 року. Це в рази більша кількість отримувачів послуги, ніж ми могли забезпечити офлайн.

Тож рухаємось далі, і найближчим часом надамо можливість онлайн — змінити адресу місця проживання або взагалі знятись з реєстрації внутрішньо переміщеним особам", — підкреслив Костянтин Кошеленко.

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