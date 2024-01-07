У Міненерго закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години — Finance.ua
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У Міненерго закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години

Енергетика
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В енергосистемі країни дефіциту електроенергії не спостерігається, водночас енергетики закликають до відповідального споживання.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
«Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються», — зазначили у відомстві.
Водночас у міністерстві наголосили на важливості зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання. У вихідні це час із 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00.
Крім цього, у Київській міській військовій адміністрації попередили, що у зв’язку з погіршенням погодних умов впродовж 7−9 січня енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи та готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.
За матеріалами:
Finance.ua
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