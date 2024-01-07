У Міненерго закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години — Finance.ua

У Міненерго закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години Сьогодні 11:13 — Енергетика

В енергосистемі країни дефіциту електроенергії не спостерігається, водночас енергетики закликають до відповідального споживання.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

«Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються», — зазначили у відомстві.

Водночас у міністерстві наголосили на важливості зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання. У вихідні це час із 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00.

Крім цього, у Київській міській військовій адміністрації попередили , що у зв’язку з погіршенням погодних умов впродовж 7−9 січня енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи та готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.

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