У Мінцифри розповіли коли в Україні з’явиться електронна гривня — Finance.ua

У Мінцифри розповіли коли в Україні з’явиться електронна гривня Сьогодні 17:00

Мінцифри хоче пришвидшити процес розвитку електронної гривні. За законодавством, пілотний проект має стартувати у 2024 році.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Він розвивається, нещодавно мені презентували на базі продукту Stellar електронну гривню. Вони розробили перші транзакції на блокчейні, як можна відслідкувати рух цих коштів", - розповів міністр.

Федоров повідомив, що написав лист до Нацбанку про те, що треба пришвидшити процес розвитку електронної гривні.

"За законодавством, в 2024 році НБУ вже має запустити пілоти, але ми хочемо запустити вже в цьому році, а не відкладати на наступний. Тому йде комунікація з Нацбанком і бізнесом, це теж безповоротно відбудеться", - сказав він.

Також Михайло Федоров повідомив, що перші послуги в рамках проекту "уряд в смартфоні" запустять наприкінці весни. Він дозволить через мобільний застосунок держслужбовцям отримувати більше послуг всередині уряду, що має пришвидшити роботу Кабміну.

"У нас зараз цей проект не пріоритетний, тому що є багато викликів для громадян, які треба виконувати в першу чергу. Але фоново ми над цим працюємо, і думаю, що наприкінці весни запустимо перші послуги. Держслужбовці відчують, що таке справді цифровізація і трансформація", - розповів він.

За словами Федорова, у застосунку можна буде подивитися організаційну структуру свого відомства, запропонувати і написати там всередині людині.

"Це Google Workspace всередині твого мобільного застосунку і робота з електронними документами. Тобто це нова культура роботи держслужбовців. Наприклад, що дуже важливо і нам подобається, ініціювати покращення, запропонувати ідею керівництву, щоб спростити якийсь процес", - додав міністр.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 22 листопада 2022 року Національний банк презентував проєкт концепції цифрової гривні, яка покликана виконувати всі функції грошей та доповнювати в цьому готівкову та безготівкову форму гривні.

Цифрова гривня — це її електронна форма, емітентом якої є Національний банк. Використання е-гривні, переконаний НБУ, має бути зручним та доступним для всіх верств населення, бізнесу, держорганів тощо. НБУ відкрив проєкт е-гривні у вересні торік, аби вивчити доцільність її широкомасштабного випуску в Україні.

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