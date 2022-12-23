У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної інфраструктури агросектору — Finance.ua
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У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної інфраструктури агросектору

Казна та Політика
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Міністерство аграрної політики та продовольства розпочинає перелік заявок від підприємств для включення їх до переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
20 грудня набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою визначаються об’єкти критичної інфраструктури, де виробництво сільськогосподарської продукції визначено як важливий елемент.
«Мінагрополітики закріплене як уповноважений орган, який може розглядати і фіксувати перелік об’єктів критичної інфраструктури. Об’єкти, які є критично важливі для продовольчої безпеки, матимуть додаткові інструменти для гарантій отримання електроенергії», — зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
У Міністерстві створили робочу групу з ідентифікації та категоризації об’єктів критичної інфраструктури в секторі харчової промисловості та агропромислового комплексу.
Для внесення підприємства в перелік критичної інфраструктури йому необхідно подати дані щодо:
  • належності об’єкта критичної інфраструктури до певного сектору критичної інфраструктури;
  • типу основної послуги, яку об’єкт критичної інфраструктури надає;
  • повної назви організації, форми власності, ЄДРПОУ власника (розпорядника) об’єкта критичної інфраструктури, місцезнаходження організації;
  • керівника, власника об’єкта (прізвище, ім’я, по батькові, номери контактних телефонів, email);
  • найменування, фактичної адреси місцезнаходження об’єкта тощо.
Повний перелік необхідних даних можна переглянути за посиланням.
За матеріалами:
Економічна Правда
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