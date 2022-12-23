У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної інфраструктури агросектору — Finance.ua

У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної інфраструктури агросектору
Міністерство аграрної політики та продовольства розпочинає перелік заявок від підприємств для включення їх до переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
20 грудня набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою визначаються об’єкти критичної інфраструктури, де виробництво сільськогосподарської продукції визначено як важливий елемент.
«Мінагрополітики закріплене як уповноважений орган, який може розглядати і фіксувати перелік об’єктів критичної інфраструктури. Об’єкти, які є критично важливі для продовольчої безпеки, матимуть додаткові інструменти для гарантій отримання електроенергії», — зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
У Міністерстві створили робочу групу з ідентифікації та категоризації об’єктів критичної інфраструктури в секторі харчової промисловості та агропромислового комплексу.
Для внесення підприємства в перелік критичної інфраструктури йому необхідно подати дані щодо:
- належності об’єкта критичної інфраструктури до певного сектору критичної інфраструктури;
- типу основної послуги, яку об’єкт критичної інфраструктури надає;
- повної назви організації, форми власності, ЄДРПОУ власника (розпорядника) об’єкта критичної інфраструктури, місцезнаходження організації;
- керівника, власника об’єкта (прізвище, ім’я, по батькові, номери контактних телефонів, email);
- найменування, фактичної адреси місцезнаходження об’єкта тощо.
Повний перелік необхідних даних можна переглянути за посиланням.
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