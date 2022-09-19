У Мінагрополітики очікують, що цьогорічний врожай увійде в топ-5 — Finance.ua
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У Мінагрополітики очікують, що цьогорічний врожай увійде в топ-5

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У Мінагрополітики очікують, що цьогорічний врожай увійде в топ-5
У цьому році врожай зернових та олійних культур очікується на рівні близько 67 млн тонн.
Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів під час брифінгу.
"Було відсіяно 80%, і також вже можемо говорити про перші результати, оскільки рання група вже фактично зібрана. В цілому ми очікуємо в цьому році врожай зернових та олійних культур близько 67 млн тонн, звісно, не рекорд. У нас рекордний був минулий рік, але це все одно один з топ-5 кращих показників за 30 років,
— розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький

За його словами, з цих 67 млн приблизно 50-52 млн тонн зернових культур — це зернобобові — й приблизно 15-17 млн тонн олійних культур.
Окрім того, він зазначив, що по першому блоку ранньої групи вже жнива завершилися.
Нагадаємо, Україна за підсумками 2021/22 МР залишилася у десятці найбільших виробників основної зернової продукції у світі: по пшениці — 7-ма позиція, по ячменю — 4-та, по кукурудзі — 6-та.
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Довідка Finance.ua:

Названо регіон з найвищою нині вартістю землі в Україні. Найвища середня ціна за 1 га землі зафіксована на Київщині — 161 352 гривні. Також серед лідерів:
  • Івано-Франківська область — 125 818 грн за 1 га;
  • Запорізька — 54 318 грн;
  • Вінницька — 49 560 грн;

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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