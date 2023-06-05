У Мінагрополітики хочуть залучити штучний інтелект до розмінування посівних площ — Finance.ua

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У Мінагрополітики хочуть залучити штучний інтелект до розмінування посівних площ

Технології&Авто
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У Мінагрополітики хочуть залучити штучний інтелект до розмінування посівних площ
У Мінагрополітики хочуть залучити штучний інтелект до розмінування посівних площ
Україна могла би використати штучний інтелект для швидкого розпізнавання потенційно небезпечних територій і розмінування посівних площ.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Так, заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик розповів про конкретні проєкти у сфері гуманітарного розмінування, які реалізує та планує реалізувати Україна в майбутньому. За його словами, нині обрано пріоритетні ділянки сільгоспземель, на яких проводяться відповідні роботи з обстеження та очищення.

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«Україна потребує спеціалізованої техніки для прискорення очищення територій, йдеться про високоякісні сучасні технології, зокрема використання штучного інтелекту для швидкого розпізнавання потенційно небезпечних територій. Чи не найбільше цю потребу відчувають малі агровиробники, які на сьогодні не мають ресурсів для проведення розмінування сільгоспземель самостійно», − зауважив Башлик.
За його словами, такий процес вимагає фінансової підтримки з боку міжнародних донорів і національних урядів, Україна розраховує на всебічну підтримку Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.
За матеріалами:
Espreso.tv
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