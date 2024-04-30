У Мін'юсті та МЗС прокоментували, чи дійсно Україна відступила від окремих прав та свобод людини — Finance.ua

У Мін'юсті та МЗС прокоментували, чи дійсно Україна відступила від окремих прав та свобод людини Сьогодні 15:16

У Мін'юсті та МЗС прокоментували, чи дійсно Україна відступила від окремих прав та свобод людини

29 квітня ЗМІ поширили інформацію, що з квітня 2024 року Україна призупинила захист прав власності та права на чесні вибори.

У Міністерстві юстиції та Міністерстві закордонних справ прокоментували це рішення.

Заява Мін'юсту

У Міністерстві уточнили, що Україна у квітні 2024 року не запроваджувала нових відступів від зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а навпаки — переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав.

«Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав ми дійсно надіслали практично одразу після запровадження воєнного стану у 2022 році - це частина наших міжнародних зобовʼязань (подібні повідомлення надсилаються ще з 2015 року). Так чинять усі країни, які ведуть війну. А у квітні 2024 ми в черговий раз уточнили перелік існуючих обмежень і зменшили його», — написав міністр юстиції Денис Малюська в Facebook.

Пояснення МЗС

«МЗС України періодично та на регулярній основі надсилає міжнародним організаціям підготовлену Міністерством юстиції України інформацію щодо відступу від зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права. На виконання положень Конвенції та Пакту, відповідне інформування здійснюється нашою державою починаючи з 2015 року у звʼязку зі збройною агресією рф проти України», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що ця регулярна практика продовжилася і з лютого 2022 року в зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням у нашій державі воєнного стану.

«Інформування здійснюється на регулярній основі після продовження строку дії воєнного стану в Україні. У квітні 2024 Україна вчергове уточнила перелік існуючих обмежень і зменшила його. Це інформування стало вже двадцятим з 2015 року», — додали в МЗС.

Всі зроблені Україною повідомлення щодо відступу від зобов’язань знаходяться у відкритому доступі:

Довідка Finance.ua:

у регіонах де введено воєнний стан, військове керівництво може застосовувати ряд обмежень і заходів правового режиму воєнного стану;

ці заходи включають примусове вилучення приватного та комунального майна для потреб держави, встановлення комендантської години, обмеження свободи пересування, проведення оглядів та заборону мирних зборів. Ці обмеження стосуються також вибору місця проживання та можливості зміни його без відповідного дозволу;

такі заходи потребують відступу від певних зобов’язань, передбачених міжнародними документами з прав людини, зокрема, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

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