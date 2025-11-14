У Microsoft розповіли про найгірший продукт компанії Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Колишній розробник Microsoft Дейв Пламмер розповів про, мабуть, найпровальніший продукт в історії компанії — операційну систему OS/2 для Mach 20, яку купили лише 11 осіб, і 8 з них її потім повернули.

Про який продукт йдеться

Ця ОС вийшла наприкінці 1980-х і призначалася для рідкісної плати розширення Mach 20, створеної самою Microsoft.

Mach 20 була оновленою версією плати Mach 10 — апаратного прискорювача, який мав оновити старі IBM PC. У ті роки комп’ютери швидко застарівали, і Microsoft пропонувала дешевше рішення — потрібно було вставити карту в роз’єм процесора й отримати новий CPU і додаткову пам’ять. На практиці Mach 10 і Mach 20 коштували дорого і користувалися слабким попитом.

Проте Microsoft вирішила випустити для Mach 20 окрему версію OS/2, операційної системи, розробленої спільно з IBM. Це був дивний крок: ОС вимагала специфічного заліза, яке саме по собі купували одиниці.

Як раніше згадував колишній інженер Microsoft Реймонд Чен у своєму блозі , пославшись на колег, які займалися техпідтримкою OS/2 для Mach 20, двоє з трьох людей, які залишили продукт, дійсно користувалися ним і були задоволені.

