0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Microsoft розповіли про найгірший продукт компанії

Технології&Авто
100
У Microsoft розповіли про найгірший продукт компанії
У Microsoft розповіли про найгірший продукт компанії
Колишній розробник Microsoft Дейв Пламмер розповів про, мабуть, найпровальніший продукт в історії компанії — операційну систему OS/2 для Mach 20, яку купили лише 11 осіб, і 8 з них її потім повернули.
Про це він повідомив у соцмережі Х.

Про який продукт йдеться

Ця ОС вийшла наприкінці 1980-х і призначалася для рідкісної плати розширення Mach 20, створеної самою Microsoft.
Mach 20 була оновленою версією плати Mach 10 — апаратного прискорювача, який мав оновити старі IBM PC. У ті роки комп’ютери швидко застарівали, і Microsoft пропонувала дешевше рішення — потрібно було вставити карту в роз’єм процесора й отримати новий CPU і додаткову пам’ять. На практиці Mach 10 і Mach 20 коштували дорого і користувалися слабким попитом.
Читайте також
Проте Microsoft вирішила випустити для Mach 20 окрему версію OS/2, операційної системи, розробленої спільно з IBM. Це був дивний крок: ОС вимагала специфічного заліза, яке саме по собі купували одиниці.
Як раніше згадував колишній інженер Microsoft Реймонд Чен у своєму блозі, пославшись на колег, які займалися техпідтримкою OS/2 для Mach 20, двоє з трьох людей, які залишили продукт, дійсно користувалися ним і були задоволені.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems