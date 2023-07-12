У Мережі з’явився сайт з оновленнями для старих версій Windows — Finance.ua
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У Мережі з’явився сайт з оновленнями для старих версій Windows

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Windows Update Restored — новий сайт, який пропонує оновлення для застарілих операційних систем Windows. На ресурсі можна завантажити патчі для Windows 95, 98 (і SE) і NT 4.0.
Сайт створений групою ентузіастів, які не мають жодного стосунку до Microsoft. Вони застерігають користувачів, що все завантажуване ПЗ не гарантує безпеку і стабільність роботи. Вони також стверджують, що сайт призначений для «архівних цілей», але відео, опубліковане на ресурсі, показує, що його можна використовувати для оновлення старих версій Windows.
Мета й аудиторія сайту не зовсім зрозумілі. Навряд чи комусь потрібно працювати в Windows 95 або Windows 98 у наш час.
Можливо, сайт буде цікавий лише з історичного або експериментального інтересу.
За матеріалами:
itechua
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