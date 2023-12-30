У мережі з’явилися перші зображення «супервідеокарт» Nvidia нового покоління — Finance.ua

У мережі з’явилися перші зображення «супервідеокарт» Nvidia нового покоління Сьогодні 01:26 — Фондовий ринок

У мережі з’явилися перші зображення «супервідеокарт» Nvidia нового покоління

На початку січня відбудеться прем'єра нових відеокарт NVIDIA. Поки не йдеться про нове покоління GeForce RTX 50-ї серії, яке, за чутками, дебютує лише в 2025 році, а про моделі RTX 40 Super . Їх буде відразу три — в мережі з’явилося фотографії однієї з них.

На зображеннях красується модель RTX 4070 Super DUAL OC від Asus. В цілому, дизайн карти схожий на звичайну RTX 4070 DUAL, але модель Super виглядає трохи коротше. Під живлення відведено вже ставший звичним 16-контактний роз'єм 12VHWPR

Картка буде найпростішою в лінійці RTX 40хх Super. В основу ляже чіп AD104 з 7168 ядрами CUDA. Пам’яті має бути 12 ГБ GDDR6X з шиною 192 біти, а TDP складе 225 Вт. Продавати її будуть за 599 доларів (~21 500 грн).

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.