У мережі з’явились деталі про гарнітуру доповненої реальності від Apple — Finance.ua
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У мережі з’явились деталі про гарнітуру доповненої реальності від Apple

Технології&Авто
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У мережі з’явились деталі про гарнітуру доповненої реальності від Apple
У мережі з’явились деталі про гарнітуру доповненої реальності від Apple
Згідно з інформацією видання Bloomberg, гарнітура доповненої реальності Apple зможе розпізнавати жести та стежити за поглядом людини. Щодо того, коли окуляри будуть представлені широкому загалу, аналітик Bloomberg Марк Гурман вважає, що це відбудеться навесні цього року.
Як стало відомо, камери AR-гарнітури від Apple будуть повернені як до зовнішнього світу, так і до очей користувача. Відстежуючи погляд свого власника, пристрій зможе розуміти, на якому елементі інтерфейсу він зупинився, а клік мишки в даному випадку буде замінено на жест змикання великого та вказівних пальців руки користувача.
Очікується, що у перспективі камери зможуть відстежувати дії користувача настільки чітко, щоб імітувати набір тексту на віртуальній клавіатурі, що «висить у повітрі». При цьому гарнітура без проблем взаємодіятиме з пристроями Mac, дозволяючи керувати елементами інтерфейсу за допомогою мишки, клавіатури і тачпада комп’ютера. Для AR-гарнітури розробляють нову операційну систему xrOS.
Дисплеї надвисокої роздільної здатності, розроблені компанією Sony, відображатимуть і віртуальне середовище, і доповнену реальність, накладаючи на зображення реального світу навколо користувача віртуальні елементи. Швидко перемикатися між режимами роботи дозволить «кнопка» на корпусі, що нагадує відповідний орган управління розумного годинника Apple Watch.
Спеціально адаптована для пристрою версія програми FaceTime дозволить відображати одного зі співрозмовників у формі аватара з намальованими обличчям та тілом. Щодо вартості AR-гарнітури, деякі джерела вважають, що вона коштуватиме від $ 2000 до $ 3000.
За матеріалами:
noworries
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