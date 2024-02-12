У мережі розсекретили новий електромобіль Fiat (фото) — Finance.ua
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У мережі розсекретили новий електромобіль Fiat (фото)

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Ретро-кросовер Fiat 600 отримає «заряджену» версію від Abarth. Офіційна презентація новинки відбудеться найближчим часом, а поки що концерн Stellantis опублікував першу світлину моделі.
Новий Abarth 600e (саме так назвали кросовер — ред.) позиціонується, як спортивний електромобіль. Він оснащений 240-сильним мотором і стане найпотужнішою серійною моделлю від Abarth. Розгін до «сотні» займає менше 7 секунд.
Від стандартного варіанту модифікація від Abarth відрізняється більш агресивним дизайном передньої частини, обвісом і спойлером на даху. У салоні встановлять спортивні сидіння і кермо.
Відомо, що електромобіль Abarth 600e отримає 240-сильний мотор.
Раніше стало відомо, що оновлений Fiat Panda стане більшим і перетвориться на компактний кросовер. Модель запропонують як у гібридних, так і електричних версіях. Електрокар оснастять 113-сильним мотором і запропонують в двох модифікаціях — із запасом ходу 200 і 320 км. Новинку презентують 11 липня 2024 року — у день 125-річчя Fiat.
За матеріалами:
Ampercar
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