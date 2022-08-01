У McDonald's прокоментували інформацію щодо відкриття ресторанів вже у серпні — Finance.ua
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У McDonald's прокоментували інформацію щодо відкриття ресторанів вже у серпні

Фондовий ринок
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У McDonald's прокоментували інформацію щодо відкриття ресторанів вже у серпні
У McDonald's прокоментували інформацію щодо відкриття ресторанів вже у серпні
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні планує відновити роботу, але поки не відомо, в якому саме місяці та в яких містах.
Як розповіла Алеся Муджирі, керівниця відділу зв’язків із громадськістю McDonald’s у коментарі Finance.ua, ще з 24 лютого компанія допомагає країні та підтримує своїх співробітників.
«Виплачуємо зарплати команді, передали продукти з ресторанів і складів на гуманітарні потреби — більше ніж 700 тонн продукції на понад 130 млн грн», — розповіла Муджирі.
За її словами, працівники компанії долучились до Фундації Дім Рональда Макдональда як волонтери і організували програми гуманітарної допомоги.
«У цих програмах ми закуповуємо і роздаємо продукти першої необхідності родинам, які постраждали від війни, закуповуємо обладнання, медикаменти, а також продукти і воду лікарням», — зазначила керівниця відділу зв’язків із громадськістю у McDonald’s.
Українські родини, за її даними, вже отримали понад 75 тис. продуктових наборів, а допомогу з обладнанням і медикаментами отримали 26 лікарень. Так, компанія має амбіції відновити роботу в деяких областях. Проте на цьому етапі у McDonald’s не можуть озвучити конкретні деталі чи плани.
«Ми віддані Україні і постійно оцінюємо ситуацію», - прокоментували нам в компанії.

Довідка Finance.ua:

  • раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що вже в серпні в Україні можуть відновити роботу ресторани мережі McDonald’s;
  • про підготовку до відкриття ще раніше розповідав Forbes керівник одного з київських ресторанів McDonald’s на умовах анонімності;
  • водночас СЕО мережі Юлія Бадрітдінова в інтерв’ю Forbes не назвала терміни відкриття ресторанів. Проте вона розповіла, що компанія займається оновленням протоколів безпеки;
  • також глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що влада переконує керівництво McDonald’s відновити роботу в Україні

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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