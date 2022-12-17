У Мазовії збудують найменший в Польщі готель, який можна взяти з собою — Finance.ua
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У Мазовії збудують найменший в Польщі готель, який можна взяти з собою

Нерухомість
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У маленькому містечку Лючімія, що на межі Мазовії та Люблінського воєводства, відкриють найменший готель країні — «Ukoi». Модульний будиночок матиме лише 14 квадратних метрів корисної площі. Це стільки ж, скільки і стандартний готельний номер.
У Мазовії збудують найменший в Польщі готель, який можна взяти з собою
Всередині мініготель буде також оснащений всім необхідним:
  • двоспальне ліжко, яке розташоване біля великого панорамного вікна;
  • ванна кімната з душем і туалетом;
  • мінікухня.
Що важливо, конструкція мобільна. Мініготель можна розмістити на трейлері і перевезти куди завгодно. Дозвіл на встановлення будиночка не потрібно.
Перші будинки будуть зведені в Лючімії, поблизу Казімєжа-Дольного, що за 140 кілометрів від Варшави. Відкриття заплановане на весну 2023 року.
За матеріалами:
Телеканал 24
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