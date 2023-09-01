У Малайзії будують приватне місто на островах за 100 мільярдів доларів — Finance.ua

У Малайзії будують приватне місто на островах за 100 мільярдів доларів Сьогодні 05:42 — Світ

У Малайзії будують приватне місто на островах за 100 мільярдів доларів, Фото: Amrita Chandradas for Bloomberg Businessweek

У Малайзії будують приватне місто на штучних островах з багатоповерхівками під назвою Forest City. Не до кінця реалізований проєкт, вартістю 100 млрд доларів, передбачає, що там вже може жити 100 тисяч людей.

Про це пише The Bloomberg.

Китайський забудовник Country Garden сподівається залучити загалом 700 тисяч людей у ​​Forest City. Наразі тут побудовано достатньо багатоповерхівок і бунгало, щоб розмістити 100 тисяч жителів, але стверджується, що проживає близько дев’яти тисяч мешканців.

Фото: Amrita Chandradas for Bloomberg Businessweek

Бачення проєкту Country Garden полягало в тому, щоб побудувати чотири штучні острови у вузькій протоці між Малайзією та Сінгапуром, а потім розбудувати екологічно чисте місто, яке зацікавить іноземців та заможне населення.

Country Garden розпочав рекультивацію землі на початку 2014 року. Незабаром забудовник почав залучати потенційних покупців, переважно з Китаю. Багато хто придбав квартири у багатоповерхівках, які ще будуються, що було звичайною практикою на піку буму нерухомості в КНР.

Фото: Amrita Chandradas for Bloomberg Businessweek

Квартира з двома спальнями може коштувати приблизно 165 тисяч доларів. 80% із 26 тисяч житлових одиниць на острові було продано, проте деякі власники житла там досі не з’явилися. Нерухомістю володіють люди з 38 країн, більшість із них — громадяни Китаю.

Будівництво призупинялося через скарги малайзійського уряду щодо впливу проєкту на навколишнє середовище та уряду Сінгапуру — щодо можливого впливу на сусідній кордон. У 2018 році тодішній прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад розкритикував проєкт як «побудований для іноземців» і фінансово недосяжний для більшості жителів країни. «Вони можуть купити нерухомість, але ми не дамо їм візу, щоб приїхати сюди жити», — сказав він тоді. Це спонукало Country Garden почати переговори з урядом про те, щоб побудувати кілька будинків спеціально для малазійців.

Фото: Amrita Chandradas for Bloomberg Businessweek

Плани Country Garden також були ускладнені репресіями китайського уряду проти громадян, які бажають придбати нерухомість за кордоном, а також пандемією коронавірусу. На початку серпня Country Garden не виплатила купон за двома облігаціями, номінованими в доларах, що викликало занепокоєння в інвесторів.

Forest City ще не довів, що може стати справжньою спільнотою. Володіння нерухомістю відрізняється від постійного проживання, і люди, які мають достатньо грошей, щоб купити там квартири, найімовірніше, будуть відсутніми власниками, пише видання.

Вітрини в торговельному центрі здебільшого порожні, а найпопулярнішими є магазини безмитної торгівлі алкогольними напоями. Вони приваблюють малайзійців, які хочуть уникнути сплати високих податків на алкоголь у країні.

Приватне місто буде спеціальною фінансовою зоною, яка надасть мешканцям низку переваг, включаючи багаторазові візи, доступ до кваліфікованих працівників, а також єдину ставку податку на прибуток у розмірі 15% для працівники інтелектуальної праці.

Country Garden колись був найбільшим забудовником у Китаї та має 3000 житлових проєктів.

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