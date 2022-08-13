У магазинах Японії товар на полиці викладатимуть роботи — Finance.ua

У магазинах Японії товар на полиці викладатимуть роботи
Компанія Telexistence Inc. і японська мережа магазинів FamilyMart Co. запускають парк роботів-рук, які поповнюватимуть полиці 300 магазинів по всій Японії.
Про це пише видання Bloomberg.
Як йдеться у повідомленні, компанія Telexistence Inc. і японська мережа магазинів FamilyMart Co. запускають парк роботів, керованих штучним інтелектом, для поповнення полиць у 300 магазинах по всій Японії.
«Роботи-руки призначені для поповнення напоїв у холодильниках і зараз знаходяться в масовому виробництві», — йдеться в заяві Telexistence, що базується в Токіо.
Як пише Bloomberg, роботи будуть встановлені у великих містах і допоможуть розвантажити працівників магазинів, а також заповнять порожнечу, спричинену скороченням робочої сили в країні.
«Зменшення чисельності робочого населення в Японії є однією з ключових проблем управління FamilyMart для продовження стабільної роботи магазинів», — сказав генеральний менеджер FamilyMart Томохіро Кано.
Також повідомляється, що японська мережа магазинів FamilyMart кожного місяця платитиме компанії Telexistence за працю робота-руки, його обслуговування та підтримку віддалених працівників, які за потреби можуть керувати ним за допомогою гарнітури віртуальної реальності. За словами Telexistence, роботи можуть працювати без допомоги людини 98% часу.
«FamilyMart має 16 000 міні-магазинів у Японії, але Telexistence і Microsoft заявляють, що хочуть зробити цю технологію глобальною. Наступного разу Telexistence планує співпрацю з понад 150 тис. магазинами по всій території США, щоб вийти на закордонний ринок», — пише Bloomberg.
Поділитися новиною