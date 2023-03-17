У лютому 2023 року ФГВФО виплатив 46,5 млн грн вкладникам банків, що ліквідуються — Finance.ua

У лютому 2023 року ФГВФО виплатив 46,5 млн грн вкладникам банків, що ліквідуються Сьогодні 12:43 — Кредит&Депозит

У лютому 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 46,5 млн грн. Про це пише ФГВФО.

Усього за перші два місяці 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування склала 90,3 млн грн.

Нагадаємо, після набуття чинності Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

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Станом на 1 лютого 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 96 897,7 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 101 584,3 млн грн.

На початок березня 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 51 банку і завершив ліквідацію 51 банку.

Ключові рішення Фонду за лютий 2023 року щодо банків, які виводяться з ринку

З 8 лютого 2023 року строком на один місяць (до 7 березня 2023 року включно) в АТ «Банк Форвард» запроваджено тимчасову адміністрацію.

З 6 лютого 2023 року у зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу завершено ліквідаційну процедуру ПАТ «Діамант» та завершено виплати гарантованого відшкодування його вкладникам.

7 лютого 2023 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення ПАТ «КБ «Преміум» як юридичної особи, у зв’язку з чим ліквідацію банку завершено.

З 13 лютого 2023 року у зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу завершено ліквідаційну процедуру АТ «Родовід Банк» та завершено виплати гарантованого відшкодування його вкладникам.

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