У Львові продовжують дешевшати майже усі класи новобудов — Finance.ua

У Львові продовжують дешевшати майже усі класи новобудов Сьогодні 18:08 — Нерухомість

Як свідчить статистика, мінімум 761 підприємство переїхало до відносно безпечніших західних регіонів Україні.

Якщо говорити конкретніше, то:

30% бізнесів переїхали у Львів та Львівську область;

17% обрали Закарпаття;

11% перемістилися у Чернівецьку область;

8% прийняв Івано-Франківськ;

ще по 7% наразі продовжують здійснювати діяльність із Хмельницької та Тернопільської областей.

Як змінилися ціни на новобудови Львова

Згідно з даними порталу ЛУН, Львівська область також стала рекордсменом за кількістю зведених за рік квадратних метрів. У листопаді в місті нараховувалося 117 новобудов, де можна було придбати квартири, зараз їхня кількість зросла до 121.

А ось в порівнянні із листопадом медіанна вартість квадратного метра у львівських новобудовах просіла у всіх класах житла, окрім комфорту, який, навпаки, єдиним показав здешевлення у листопаді. Відтак:

економ просів у ціні на незначні 200 гривень — з 36 600 гривень у листопаді до 36 400 у середині грудня;

комфорт подорожчав на 700 гривень — з 38 300 до 39 000 гривень;

коливання цін показав бізнес-сегмент, де ціна знизилася до 50 300 гривень проти 51 200 у листопаді;

найсуттєвіше подешевшало преміум-житло, вартість тут сьогодні становить 81 500 гривень за квадратний метр.

Найдешевші квартири у новобудовах Львова можна придбати у Шевченківському та Сихівському районах — 42 700 і 42 800 гривень за «квадрат» відповідно. Найдорожчі метри продають у центрі.

Ціни на оренду: що чекає західні регіони

За словами СЕО Sensar Development Марка Марченка, попит на ринку оренди України продовжує зростати. Купити нове житло можуть не всі, тому шукають житло в оренду.

Ринок оренди поділився на західний і східний. Наприклад, західний регіон до війни мав орендну ставку по двокімнатній квартирі 8 — 10 тисяч гривень, на грудень 2022 року ця вартість збільшилась до 500 — 700 доларів. На сьогодні вартість щомісячної оренди поки що стабілізувалась, коливання є, але незначні, зазначає він.

Телеканал 24 За матеріалами:

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