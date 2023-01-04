У Львові продовжують дешевшати майже усі класи новобудов — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Львові продовжують дешевшати майже усі класи новобудов

Нерухомість
1
Як свідчить статистика, мінімум 761 підприємство переїхало до відносно безпечніших західних регіонів Україні.
Якщо говорити конкретніше, то:
  • 30% бізнесів переїхали у Львів та Львівську область;
  • 17% обрали Закарпаття;
  • 11% перемістилися у Чернівецьку область;
  • 8% прийняв Івано-Франківськ;
  • ще по 7% наразі продовжують здійснювати діяльність із Хмельницької та Тернопільської областей.

Як змінилися ціни на новобудови Львова

Згідно з даними порталу ЛУН, Львівська область також стала рекордсменом за кількістю зведених за рік квадратних метрів. У листопаді в місті нараховувалося 117 новобудов, де можна було придбати квартири, зараз їхня кількість зросла до 121.
А ось в порівнянні із листопадом медіанна вартість квадратного метра у львівських новобудовах просіла у всіх класах житла, окрім комфорту, який, навпаки, єдиним показав здешевлення у листопаді. Відтак:
  • економ просів у ціні на незначні 200 гривень — з 36 600 гривень у листопаді до 36 400 у середині грудня;
  • комфорт подорожчав на 700 гривень — з 38 300 до 39 000 гривень;
  • коливання цін показав бізнес-сегмент, де ціна знизилася до 50 300 гривень проти 51 200 у листопаді;
  • найсуттєвіше подешевшало преміум-житло, вартість тут сьогодні становить 81 500 гривень за квадратний метр.
У Львові продовжують дешевшати майже усі класи новобудов
Найдешевші квартири у новобудовах Львова можна придбати у Шевченківському та Сихівському районах — 42 700 і 42 800 гривень за «квадрат» відповідно. Найдорожчі метри продають у центрі.
У Львові продовжують дешевшати майже усі класи новобудов

Ціни на оренду: що чекає західні регіони

За словами СЕО Sensar Development Марка Марченка, попит на ринку оренди України продовжує зростати. Купити нове житло можуть не всі, тому шукають житло в оренду.
Ринок оренди поділився на західний і східний. Наприклад, західний регіон до війни мав орендну ставку по двокімнатній квартирі 8 — 10 тисяч гривень, на грудень 2022 року ця вартість збільшилась до 500 — 700 доларів. На сьогодні вартість щомісячної оренди поки що стабілізувалась, коливання є, але незначні, зазначає він.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.