У Львові під час війни перевиконали план по податках — Finance.ua

У Львові під час війни перевиконали план по податках Сьогодні 06:31 — Казна та Політика

У Львові під час війни перевиконали план по податках

Львів цього року отримав більше місцевих податків, ніж було заплановано. Тож за рахунок цього місто має змогу більше допомагати Збройним силам.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Бізнес часто перейшов на двохзмінну чи трьохзмінну роботу. Зараз ми не відключаємо бізнес від електроенергії, а в першу чергу страждають місцеві мешканці, у яких половину доби нема електропостачання. Але люди до цього готові, а хочуть лише чесності від влади», — сказав міський голова.

Напередодні Садовий розповів, як релокація бізнесу оживила економіку Львова. Аби підприємства переїжджали до західної столиці, влада створила для них максимально комфортні умови.

Також міська рада Львова прийняла бюджет на наступний, 2023 рік. Західній столиці доведеться затягнути пасок, однак при цьому вона зможе суттєво допомогти армії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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