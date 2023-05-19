У Києві заборонили навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та іншого на воді — Finance.ua

У Києві заборонили навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та іншого на воді
У Києві на час воєнного стану заборонено навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на водних об'єктах.
Про це повідомляє КМДА.
Дозвіл на плавання суден, за зверненням суб'єктів господарювання, надається Київською міською військовою адміністрацією за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони міста Київ.
Нагадаємо, що у столиці також не планують відкривати пляжний сезон: мешканцям радять утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки там відсутні укриття і сховища.
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