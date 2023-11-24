У Києві з’явився лежачий поліцейський нового типу: в чому його особливість — Finance.ua
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У Києві з’явився лежачий поліцейський нового типу: в чому його особливість

Технології&Авто
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У Києві з’явився лежачий поліцейський нового типу: в чому його особливість
У Києві з’явився лежачий поліцейський нового типу: в чому його особливість
У Києві почали встановлювати новий вид лежачих поліцейських — так звані «берлінські подушки». Перша така штучна дорожня нерівність з’явилася на вулиці Бажова в Дніпровському районі.
Про це повідомляють на сторінці Центру організації дорожнього руху у Facebook.
«Берлінська подушка» має прямокутну форму та призначена для зниження швидкості насамперед легкових авто. Річ у тім, що вона вузька, а отже, вантажівка або автобус із широкою колією зможуть пропустити її між колесами та не сповільнюватися, а мотоцикл або мопед може об'їхати таку перешкоду.
Фото: Центр організації дорожнього руху
Фото: Центр організації дорожнього руху
Поки що «берлінську подушку» встановлено в Києві в експериментальному порядку. Після завершення випробувань буде ухвалено рішення про встановлення подібних лежачих поліцейських або ж відмову від них. Якщо нововведення добре себе проявить, то в столиці стане більше «берлінських подушок».
За матеріалами:
Фокус
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