У Києві виявили багатомільйонні збитки, завдані під час реконструкції Поштової площі — Finance.ua

У Києві виявили багатомільйонні збитки, завдані під час реконструкції Поштової площі Сьогодні 15:14 — Кримінал

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру колишньому директору КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, розпорядженнями КМДА прийнято рішення про проведення реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі. Замовником проектування та виконавцем робіт визначено КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке уклало з приватною фірмою договір генпідряду на виконання цих робіт.

Проте, як встановило слідство, фактично в рамках реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі проводилося будівництво торговельного центру та п’яти ресторанів. Це будівництво здійснювалося в порушення вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою і землекористування, а також без відведення земельних ділянок.

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Як пише пресслужба Офісу генпрокурора, підозрюваний, будучи директором КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Це створило передумови для безпідставного заволодіння генпідрядником земельними ділянками.

Відповідно до висновку експерта, територіальній громаді міста Києва завдано понад 73,6 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві.

Зазначимо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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