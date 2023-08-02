У Києві випробують суміжні для велосипедистів і пішоходів світлофори: на яких перехрестях — Finance.ua

У Києві випробують суміжні для велосипедистів і пішоходів світлофори: на яких перехрестях Сьогодні 07:52 — Казна та Політика

У Києві випробують суміжні для велосипедистів і пішоходів світлофори: на яких перехрестях

У столиці на восьми перехрестях у пілотному режимі впровадять суміжне світлофорне регулювання для пішоходів і велосипедистів.

Про це інформує КМДА

Зазначають, що суміжні світлофори тестуватимуть до 1 листопада 2023 року. Замість звичних лінз на пішохідних світлофорах у цей період використовуватимуть змінені лінзи із зображенням пішохода та велосипедиста.

Читайте також У 2035 році 30% людей пересядуть з авто на електроскутери та електровелосипеди

Експеримент проведуть на таких перехрестях:

просп. Степана Бандери — просп. Оболонський;

вул. Прорізна — вул. Бориса Грінченка;

вул. Івана Франка — вул. Богдана Хмельницького;

вул. Спаська — вул. Волоська;

вул. Оноре де Бальзака — вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);

вул. Оноре де Бальзака — вул. Сержа Лифаря;

вул. Оноре де Бальзака — вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);

вул. Вікентія Беретті - просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).

«Такі новації дозволять зручно регулювати рух усіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ «Світлофори дорожні», — зазначили в КМДА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.