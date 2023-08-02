У Києві випробують суміжні для велосипедистів і пішоходів світлофори: на яких перехрестях — Finance.ua

У Києві випробують суміжні для велосипедистів і пішоходів світлофори: на яких перехрестях
У столиці на восьми перехрестях у пілотному режимі впровадять суміжне світлофорне регулювання для пішоходів і велосипедистів.
Про це інформує КМДА.
Зазначають, що суміжні світлофори тестуватимуть до 1 листопада 2023 року. Замість звичних лінз на пішохідних світлофорах у цей період використовуватимуть змінені лінзи із зображенням пішохода та велосипедиста.
Експеримент проведуть на таких перехрестях:
- просп. Степана Бандери — просп. Оболонський;
- вул. Прорізна — вул. Бориса Грінченка;
- вул. Івана Франка — вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Спаська — вул. Волоська;
- вул. Оноре де Бальзака — вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);
- вул. Оноре де Бальзака — вул. Сержа Лифаря;
- вул. Оноре де Бальзака — вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);
- вул. Вікентія Беретті - просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).
«Такі новації дозволять зручно регулювати рух усіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ «Світлофори дорожні», — зазначили в КМДА.
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