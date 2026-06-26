У Києві викрили схему підкручування лічильників для «економії» на комунальних послугах 26.06.2026, 00:08 — Кримінал

За свої послуги вони отримували від 2,5 до 5 тис. доларів США.

У Києві викрили двох чоловіків, які на замовлення споживачів незаконно втручалися у роботу газових та електричних лічильників, штучно занижуючи показники споживання.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними слідства, підозрювані шукали клієнтів по всій Україні.

Один із них 60-річний мешканець Львівщини, який раніше працював у газорозподільчій компанії та мав навички демонтажу й встановлення лічильників. Він виїжджав до замовників, знімав прилади обліку, після чого його 40-річний спільник змінював їхню роботу. Надалі лічильники повертали власникам уже зі зміненими показниками.

Схему викрили у Києві після звернення представників ТОВ «Газорозподільні мережі України», Фото: Офіс генерального прокурора

Як викрили порушення

Схему викрили у Києві після звернення представників ТОВ «Газорозподільні мережі України», які виявили ознаки стороннього втручання у роботу лічильника.

У ході розслідування встановлено, що чоловіки втручалися у роботу як газових, так і електричних приладів обліку. За свої послуги вони отримували від 2,5 до 5 тис. доларів США.

Проведено понад 20 обшуків у різних регіонах України, Фото: Офіс генерального прокурора

Зокрема, один із лічильників електроенергії після такого втручання занижував обсяги споживання майже на 35%. Крім того, підозрювані пропонували клієнтам пульти дистанційного керування, які дозволяли сповільнювати роботу електролічильників.

Яке покарання загрожує підозрюваним

Під час досудового розслідування проведено понад 20 обшуків у різних регіонах України. Вилучено газові та електричні лічильники, засоби їх опломбування, а також обладнання, яке використовувалося для незаконного втручання в їхню роботу.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 361 КК України. Одному з них уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7,9 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.