У Києві викрили схему підкручування лічильників для «економії» на комунальних послугах

За даними слідства, підозрювані шукали клієнтів по всій Україні.
Один із них 60-річний мешканець Львівщини, який раніше працював у газорозподільчій компанії та мав навички демонтажу й встановлення лічильників. Він виїжджав до замовників, знімав прилади обліку, після чого його 40-річний спільник змінював їхню роботу. Надалі лічильники повертали власникам уже зі зміненими показниками.
Як викрили порушення
Схему викрили у Києві після звернення представників ТОВ «Газорозподільні мережі України», які виявили ознаки стороннього втручання у роботу лічильника.
У ході розслідування встановлено, що чоловіки втручалися у роботу як газових, так і електричних приладів обліку. За свої послуги вони отримували від 2,5 до 5 тис. доларів США.
Зокрема, один із лічильників електроенергії після такого втручання занижував обсяги споживання майже на 35%. Крім того, підозрювані пропонували клієнтам пульти дистанційного керування, які дозволяли сповільнювати роботу електролічильників.
Яке покарання загрожує підозрюваним
Під час досудового розслідування проведено понад 20 обшуків у різних регіонах України. Вилучено газові та електричні лічильники, засоби їх опломбування, а також обладнання, яке використовувалося для незаконного втручання в їхню роботу.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 361 КК України. Одному з них уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7,9 млн грн.