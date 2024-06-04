У Києві ввели екстрені відключення електроенергії — Finance.ua

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У Києві ввели екстрені відключення електроенергії

Енергетика
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У Києві ввели екстрені відключення електроенергії
У Києві ввели екстрені відключення електроенергії
У вівторок, 4 червня, в Києві запроваджуються екстрені відключення електроенергії через перевищення лімітів, повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко. Погодинні графіки наразі не діють.
Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
За словами Коваленка, «Укренерго» доручило запровадити екстрені відключення світла, тож погодинні графіки не діють.
«Київ вийшов за ліміти. „Укренерго“ дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють», — повідомив він.
Раніше «Укренерго» повідомило, що 4 червня дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Це повʼязно із зростанням рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарністю, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшенням обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.
За матеріалами:
Forbes.ua
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