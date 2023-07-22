У Києві встановлять автономні сонячні електростанції за 500 тис євро — Finance.ua
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У Києві встановлять автономні сонячні електростанції за 500 тис євро

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У Києві встановлять автономні сонячні електростанції за 500 тис євро
У Києві встановлять автономні сонячні електростанції за 500 тис євро
У Києві встановлять автономні сонячні електростанції. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Відповідний проєкт планують реалізувати спільно з німецьким товариством міжнародного співробітництва, яке забезпечить його фінансування. Загальну його вартість оцінили на рівні 500 000 євро.
Додаткову енергію спрямують на безперебійне енергопостачання трьох медзакладів: одній з міських клінічних лікарень, пологового будинку та перинатального центру.
«Минулий опалювальний сезон показав, наскільки системними є обстріли росією об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить енергоживлення, зокрема, медзакладів Києва, де відключення обладнання може призвести до летальних чи тяжких наслідків», — прокоментував Кличко.
Мер додав, що обладнання дозволить також частково замістити обсяг спожитої енергії з відновлювальних джерел, акумулювати електроенергію та зменшити обсяги викидів вуглекислого газу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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