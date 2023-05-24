У Києві тестують систему безконтактної оплати у маршрутках — Finance.ua

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У Києві тестують систему безконтактної оплати у маршрутках

Фінтех і Картки
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У Києві тестують систему безконтактної оплати у маршрутках
У Києві тестують систему безконтактної оплати у маршрутках
У Києві вже тестують систему безконтактної оплати проїзду в маршрутному таксі № 444 сполученням ст. м. «Виставковий центр» — вул. Метрологічна.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.
«Система пройшла випробування, і вже сьогодні сплатити за проїзд на тестовому маршруті можна безконтактно», — сказав Петро Оленич.
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Оплатити проїзд у маршрутці можна банківською карткою, як пластиковою, так і за допомогою гаджетів із функцією NFC, а також транспортною картою та карткою киянина.

Як сплатити за проїзд

Для оплати проїзду треба прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.
Щоб скористатись транспортною картою «Київ Цифровий», потрібно заздалегідь покласти кошти в розділ «Гаманець» на ній. Через різницю тарифів звичайні поїздки з вашої транспортної карти у маршрутках не діятимуть.
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Сервіс дозволить користуватись і карткою киянина для оплати. Її адаптували під новий функціонал валідаторів. Валідатори автоматично будуть перевіряти, чи прив’язана до картки киянина пільга. Якщо ні - шукатиме придбані поїздки. Якщо ж немає і їх, спише оплату, як зі звичайної банківської картки.
Незабаром система оплати буде встановлена на більшу кількість маршрутів.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Finance.ua
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