У Києві спростили оформлення грошової допомоги для ветеранів і військових

Подати заявку на виплати можна онлайн

Кияни зі статусом захисників і захисниць України відтепер можуть подати заяви на окремі види міської грошової допомоги через Портал послуг Києва. Нові електронні сервіси дозволяють оформити виплати дистанційно без особистого відвідування установ.

Про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Хто може отримати 45 тис. гривень після поранення

Онлайн-заяву можуть подати захисники та захисниці, які отримали поранення в районі бойових дій після 24 вересня 2024 року.

Розмір одноразової допомоги становить 45 тис. грн. У разі повторного поранення можна звернутися за виплатою повторно.

Для цього потрібно авторизуватися на Порталі послуг Києва, заповнити електронну форму, завантажити необхідні документи та підписати заяву електронним підписом. Після розгляду кошти перерахують на соціальний банківський рахунок заявника.

Яку допомогу можуть отримати студенти-захисники

Також онлайн можна подати заяву на матеріальну допомогу для захисників і захисниць, які навчаються у закладах вищої освіти на денній або заочній формі.

Максимальний розмір виплати становить до 25 тис. грн. Допомога надається один раз на навчальний рік і покликана покрити витрати на навчання у 2026−2027 навчальному році.

Рішення щодо призначення допомоги ухвалює Департамент соціальної та ветеранської політики Києва. Розгляд заяви триває до 30 днів.

У КМДА зазначають, що розширення цифрових сервісів має зробити отримання міської підтримки швидшим і зручнішим для військових та ветеранів.

100 тис. на лікування поранених

100 тис. гривень на час лікування й реабілітації. Суми та тривалість виплат залежать від часу перебування в лікарні, тяжкості травми та висновків ВЛК. Як пояснювали у Міноборони, військовослужбовці, які зазнали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час захисту Батьківщини, продовжують отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду в 100 тис. гривень на час лікування й реабілітації. Суми та тривалість виплат залежать від часу перебування в лікарні, тяжкості травми та висновків ВЛК.

Кошти нараховуються за весь час стаціонарного лікування — як в Україні, так і за кордоном, включаючи періоди переміщення між медичними закладами.

Ці виплати зберігаються й під час відпустки для лікування, але лише за умови, що військово-лікарська комісія (ВЛК) у своєму висновку визнає поранення тяжким.

Якщо травма не тяжка, нарахування додаткової винагороди (100 тис. гривень) після виписки зі стаціонару припиняється.

