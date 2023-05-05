У Києві спрощено правила оренди комунальної власності — Finance.ua

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У Києві спрощено правила оренди комунальної власності

Нерухомість
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Київська міська рада спростила методику розрахунку орендної плати за комунальне майно і встановила єдині вимоги до оформлення договірних відносин для орендарів, повідомляють на сайті Київської міської держадміністрації в четвер.
«На сьогодні в Києві налічується 6400 чинних договорів оренди на загальну площу близько 1,2 млн кв. м. Із них підпадають під дію методики розрахунку орендної плати близько 1900 договорів загальною площею близько 660 тис. кв. м», — поінформував директор департаменту комунальної власності КМДА Андрій Гудзь.
Також нова методика розрахунку орендної плати передбачає більше соціальних пільг для низки організацій та установ.
За словами Гудзя, кількість організацій, яким орендна плата встановлюється в розмірі 1 грн на рік, буде збільшена. До вже відомих категорій додали спілки осіб з інвалідністю, громадські та благодійні організації, установи, що здійснюють безоплатну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб з інвалідністю, дітей з порушеннями розвитку.
Гудзь також зазначив, що навіть в умовах воєнного стану департамент комунальної власності продовжує проводити аукціони з продажу комунального майна.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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