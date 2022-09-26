У Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів 62 тис. євро — Finance.ua
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У Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів 62 тис. євро

Кримінал
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У Києві шахрай влаштував фейковий обмінник та заволодів 62 тис. євро.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 31-річному уродженцю Запорізької області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)», — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 31-річний шахрай разом зі спільниками з метою заволодіння чужим майном облаштували на території Шевченківського району міста Києва фейковий пункт обміну валют. Для пошуку потенційних клієнтів, зловмисники розмістили на сайті finance.uа оголошення про обмін валюти за курсом, вищим ніж середньоринковий.
На вказане оголошення відреагував чоловік, який хотів обміняти 62 тисячі євро. Отримавши від чоловіка гроші для обміну, підозрюваний покинув приміщення фейкового обмінника через таємний вихід.
Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців одного із шахраїв затримано по гарячих слідах та повідомлено про підозру.
Аферисту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 2 257 710 гривень.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.
Слідство триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
За матеріалами:
Finance.ua
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