У Києві розшукують аферистів, які пропонують обміняти валюту і викрадають гроші — Finance.ua
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У Києві розшукують аферистів, які пропонують обміняти валюту і викрадають гроші

Кримінал
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Клієнтам пропонують вигідний курс, а потім обманюють.
У Києві правоохоронці розшукують аферистів, які під виглядом обміну валюти викрали в чоловіка гроші.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Шахраї відкрили на вул. Виговського, 20 «пункт обміну валют», в якому запропонували клієнтам вигідний обмінний курс.
«Домовився обміняти €40 000. Прийшов міняти, а співробітник зайшов в інший кабінет, щоб покласти в сейф валюту і взяти гривні, а насправді причепив гроші до квадрокоптера, який повинен був долетіти в якесь безпечне місце, але за дивним збігом обставин упав на Туполєва, біля сервісного центру», — йдеться у повідомленні.

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За матеріалами:
Finance.ua
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