У Києві розшукують аферистів, які пропонують обміняти валюту і викрадають гроші — Finance.ua

У Києві розшукують аферистів, які пропонують обміняти валюту і викрадають гроші Вчора 13:35 — Кримінал

Клієнтам пропонують вигідний курс, а потім обманюють.

У Києві правоохоронці розшукують аферистів, які під виглядом обміну валюти викрали в чоловіка гроші.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Шахраї відкрили на вул. Виговського, 20 «пункт обміну валют», в якому запропонували клієнтам вигідний обмінний курс.

«Домовився обміняти €40 000. Прийшов міняти, а співробітник зайшов в інший кабінет, щоб покласти в сейф валюту і взяти гривні, а насправді причепив гроші до квадрокоптера, який повинен був долетіти в якесь безпечне місце, але за дивним збігом обставин упав на Туполєва, біля сервісного центру», — йдеться у повідомленні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.