У Києві пошкоджено енергооб'єкти: водяться аварійні відключення світла — Finance.ua

У Києві пошкоджено енергооб'єкти: водяться аварійні відключення світла
Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Вводяться аварійні відключення світла.
Про це повідомляє у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Також знеструмлено деякі об’єкти теплопостачання.
«Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об’єкти теплопостачання», — йдеться у повідомленні.
Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.
У новорічну ніч у Києві ППО збила 32 російські цілі.
Водночас ситуація в енергосистемі України попри обстріли рф залишається контрольованою. Аварійні відключення не застосовувалися.
Тим часом в Україні зберігається дефіцит потужності в енергосистемі. Вранці 31 грудня у більшості регіонів планувалося відключати світло за графіками, проте під час чергового ракетного удару у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла. Крім того, почалися перебої з електропостачанням у Хмельницькому.
Поділитися новиною