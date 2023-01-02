У Києві пошкоджено енергооб'єкти: водяться аварійні відключення світла — Finance.ua

У Києві пошкоджено енергооб'єкти: водяться аварійні відключення світла Сьогодні 11:34 — Енергетика

Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Вводяться аварійні відключення світла.

Про це повідомляє у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Також знеструмлено деякі об’єкти теплопостачання.

«Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об’єкти теплопостачання», — йдеться у повідомленні.

Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.

У новорічну ніч у Києві ППО збила 32 російські цілі.

Водночас ситуація в енергосистемі України попри обстріли рф залишається контрольованою. Аварійні відключення не застосовувалися.

Тим часом в Україні зберігається дефіцит потужності в енергосистемі. Вранці 31 грудня у більшості регіонів планувалося відключати світло за графіками, проте під час чергового ракетного удару у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла. Крім того, почалися перебої з електропостачанням у Хмельницькому.

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