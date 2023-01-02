У Києві пошкоджено енергооб'єкти: водяться аварійні відключення світла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві пошкоджено енергооб'єкти: водяться аварійні відключення світла

Енергетика
14
Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Вводяться аварійні відключення світла.
Про це повідомляє у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Також знеструмлено деякі об’єкти теплопостачання.
«Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об’єкти теплопостачання», — йдеться у повідомленні.
Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.
У новорічну ніч у Києві ППО збила 32 російські цілі.
Водночас ситуація в енергосистемі України попри обстріли рф залишається контрольованою. Аварійні відключення не застосовувалися.
Тим часом в Україні зберігається дефіцит потужності в енергосистемі. Вранці 31 грудня у більшості регіонів планувалося відключати світло за графіками, проте під час чергового ракетного удару у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла. Крім того, почалися перебої з електропостачанням у Хмельницькому.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.