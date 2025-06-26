У Києві посадовець незаконно виплатив 2,2 млн грн зарплати тим, хто працював з-за кордону — Finance.ua
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У Києві посадовець незаконно виплатив 2,2 млн грн зарплати тим, хто працював з-за кордону

Кримінал
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У Києві посадовець незаконно виплатив 2,2 млн грн зарплати тим, хто працював з-за кордону
У Києві посадовець незаконно виплатив 2,2 млн грн зарплати тим, хто працював з-за кордону, Фото: kyiv.npu.gov.ua
У Києві судитимуть заступника голови Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за розтрату понад 2,2 млн грн. Посадовець підписав документи на виплату зарплат трьом працівникам, які перебували за кордоном і не мали права працювати дистанційно.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Київ.
Зазначається, що працівники відомства упродовж двох років незаконно отримували нарахування, попри те, що останні не оформлювали службові відрядження та взагалі не могли працювати поза межами країни через відсутність організаційних й технічних можливостей.
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За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, підозрюваний, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків голови правління, незаконно нарахував заробітну плату трьом працівникам відомства.
«Останні на момент виплат без оформлення будь-яких службових відряджень перебували за кордоном та нібито виконували свої службові обов’язки. Однак, як ми встановили, співробітники фактично не могли працювати за своїм напрямом через відсутність необхідних організаційних й технічних можливостей. Таким чином, чиновник розтратив з державного бюджету понад 2,2 мільйона гривень. Ми повідомили посадовцю про підозру за частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України — розтрата бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем», — заявив Габінет.
Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акту скерувано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За матеріалами:
Finance.ua
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