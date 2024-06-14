У Києві планують суттєво зменшити кількість МАФів — Finance.ua

У Києві планують суттєво зменшити кількість МАФів Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

У Києві наразі встановлено близько 10 тисяч МАФів, зокрема, на зелених зонах та біля зупинок громадського транспорту. Столична влада планує залишити лише третину кіосків.

Про це сказав директор департаменту територіального контролю столиці Михайло Буділов, передає Телеканал Київ . Таке рішення під час соцопитування підтримали мешканці міста.

За його словами, з 2007 по 2010 рік у кожному районі столиці, коли існували райради, надавались дозволи на встановлення кіосків. Наразі на території міста розміщено близько 10 тисяч МАФів — їх можна побачити на зелених зонах, територіях парків.

Посадовець нагадав, що під час соціологічного опитування у застосунку «Київ Цифровий», майже 74% користувачів виступили за те, щоб зменшити кількість таких об’єктів у столиці. Загалом, з 10 тисяч кіосків у місті планують залишити третину. Їх демонтаж розпочнуть з Печерського району.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва 13 лютого комунальники почали демонтаж МАФів біля станції метро «Почайна». Торговельні точки простояли на цій локації понад 25 років.

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