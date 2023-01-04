У Києві пасажиропотік у метро у 2022 році скоротився вдвічі — Finance.ua

У Києві пасажиропотік у метро у 2022 році скоротився вдвічі
З початку повномасштабного російського вторгнення в Укаїну столичний метрополітен удвічі скоротив обсяг перевезення пасажирів.
Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці в Facebook, метро під час повітряної тривоги використовується як укриття.
«У 2022 році Київським метрополітеном скористалися 162 мільйони 170,3 тисячі пасажирів. Традиційно найбільш завантаженою залишається Святошинсько-Броварська (червона) лінія. За нею — Оболонсько-Теремківська (синя), а найменш завантаженою є Сирецько-Печерська (зелена) лінія. Для порівняння: у 2021 році столична підземка перевезла 319 мільйонів пасажирів», — зазначив він.
«Тільки в новорічну ніч, під час повітряної тривоги, підземними станціями метрополітену як укриттям скористалися близько 5 200 осіб, з яких майже 400 дітей», — зазначив Поворозник.
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