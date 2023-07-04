У Києві обмежили продаж деяких продуктів (список) — КМДА Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

У Києві обмежили продаж деяких продуктів (список) — КМДА

Із 4 до 31 липня на столичних сільськогосподарських та сезонних ярмарках тимчасово припинять реалізацію харчових продуктів, що швидко псуються.

Про це повідомили в КМДА.

Які продукти

Йдеться про свіже м’ясо, м’ясопродукти та ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко і молочну продукцію, кондитерські вироби з кремом тощо.

Як повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, таке рішення прийняли під час наради щодо організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці.

Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства «Світоч» і «Київська спадщина», що підпорядковані Департаменту.

Окрім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.

Як повідомляли раніше, Держпродспоживслужба посилила контроль за продовольчою продукцією на ярмарках і ринках у Києві. Такі заходи здійснюються на виконання протоколів Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку з подіями в Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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