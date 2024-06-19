У Києві кількість багатоповерхівок, де не відключали «світло» під час дії графіків, зменшилася утричі — ДТЕК Сьогодні 17:37 — Енергетика

У столиці втричі зменшилась кількість багатоповерхівок, які під’єднані до ліній критичної інфраструктури та не вимикаються під час дії графіків.

«У столиці втричі зменшилась кількість багатоповерхівок, які під’єднані до ліній критичної інфраструктури та не вимикаються під час дії графіків. В жовтні 2022 року таких будинків було 1497 або 12% від загальної кількості. Зараз їх лише 510 або 4%», — повідомили в ДТЕК.

У ДТЕК зазначили, що працюють з місцевою владою, щоб відключення були максимально справедливими для всіх.

УНН За матеріалами:

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