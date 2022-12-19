У Києві діють екстрені відключення світла — Finance.ua
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У Києві діють екстрені відключення світла

Енергетика
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У Києві у понеділок продовжилися екстрені відключення електроенергії після нічної атаки росіян на інфраструктуру України.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Компанія наголошує, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків чергових російських ударів по об’єктах енергетики.
Нагадуємо:
Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки, за попередніми даними, постраждали двоє людей.
Як повіломив, голова Київської ОВА Олексій Кулеба: «Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога — вони під наглядом лікарів. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом».
За матеріалами:
Економічна Правда
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