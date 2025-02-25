У Києві будують першу підземну школу: за 332 мільйони — Finance.ua

У Києві будують першу підземну школу: за 332 мільйони Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

У Києві будують першу підземну школу: за 332 мільйони

У Києві будують першу та найбільшу у місті підземну школу. Споруда має з’явитися у Дніпровському районі столиці вже цієї осені.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно будується саме підземний навчальний заклад і чим він буде відрізнятися від звичайної школи.

Протирадіаційне укриття

Як запевнили нас в управлінні освіти Дніпровського району, поруч зі школою № 183 на вулиці Юності, будується споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Тобто його можна буде використовувати під час повітряних тривог та у випадку радіаційної загрози.

Скільки коштує та на яку кількість розраховано

Посадовець додає, що загальна вартість будівництва становить понад 332 мільйони гривень.

«Споруда подвійного призначення розрахована на 1190 учнів та 123 педагогічних працівників і обслуговуючий персонал школи. Тобто на всю чисельність навчального закладу разом з дорослими», — зазначає Іван Брижко.

Як можна використовувати у мирний час

Він додає, що назвати об’єкт підземною школою можна лише з великою натяжкою.

«Це не будівництво підземної школи у прямому розумінні, а саме будівництво споруди подвійного призначення. В умовах війни вони будуються у Києві і працюють як укриття, де діти можуть навчатися під час тривоги. Це саме споруди подвійного призначення. Після війни, у мирний час, там можна розміщувати різноманітні гуртки, спортивні секції, проводити заняття з позакласної шкільної освіти і навіть вести певні уроки. Але назвати це підземною школою — буде не зовсім правильним», — зауважує Іван Брижко.

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.