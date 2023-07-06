У Китаї запускають можливість платити помахом руки — Finance.ua

У Китаї запускають можливість платити помахом руки Сьогодні 18:00 — Фінтех і Картки

У Китаї запускають можливість платити помахом руки

Китайська технологічна компанія Tencent запускає новий платіжний сервіс, який дозволяє користувачам здійснювати транзакції за допомогою долоні.

Про це пише hypebeast.com.

Працюватиме нововведення на основі програмного забезпечення WeChat Pay. Спершу його протестують у Пекіні на лінії метрополітену, якою пасажири добираються до аеропорту китайської столиці.

Як це працюватиме? Щоб сплатити за проїзд, необхідно потримати руку над спеціальним сканером. Вони вже розташовані на деяких турнікетах станцій метро. Платіж відбувається автоматично.

Технологія працює на основі штучного інтелекту. Він обробляє скани відбитків долонь, а також розташування вен.

Поступово Palm Payments поширюватиметься в офісах, торгових центрах та магазинах, кампусах коледжів та ресторанах Пекіна. Лише після цього система може з’явитися у інших містах Китаю.

Очікується, що розвиток розробки ретельно відстежуватиме місцева влада, оскільки вже постали питання щодо безпеки зберігання біометричних даних. Але поки що це питання не порушується, оскільки розплачуватися долонею можуть лише користувачі, які зареєструвалися та пройшли верифікацію у WeChat Pay, а також дали згоду на використання особистих даних.

«Прагнучи підвищити ефективність і значно спростити роботу з користувачем, ми робимо нові технології більш зручними для людей похилого віку та доступними для людей з обмеженими можливостями», — йдеться в заяві Tencent.

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