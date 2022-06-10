У Китаї за допомогою технології блокчейну контролюватимуть будівництво — Finance.ua
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У Китаї за допомогою технології блокчейну контролюватимуть будівництво

Вчора 19:32Фінтех і Картки
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Як повідомили на головному сайті Університету Гонконгу (HKU), група архітекторів розробила систему на основі блокчейну для віддаленого відстеження якості будівництва студентських гуртожитків.
Система, що має назву E-Inspection 2.0, дистанційно контролюватиме весь процес від початку до кінця. На основі даних про температуру, вологість та вібрацію система визначатиме справність та якість будівельних модулів, на які впливає чимала кількість факторів.
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E-Inspection 2.0 вже була протестована у будівництві гуртожитку Wong Chuk Hang, який зібрали із 1000 модулів.
Тенденція використання блокчейн-технологій для покращення звичних процесів зростає. В Африці компанія Minexx використовуватиме технології блокчейну, щоб контролювати ключові процеси шахт з видобутку корисних копалин (олова, вольфраму, танталу, ніобію та золота). Застосування цифрових платформ Minexx забезпечить законне підтвердження походження корисних копалин, безпроблемне транспортування, експорт і торгівлю.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

За матеріалами: noworries
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