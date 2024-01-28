У Китаї випустили недорогий електромобіль із дверима як у Lamborghini (фото) — Finance.ua
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У Китаї випустили недорогий електромобіль із дверима як у Lamborghini (фото)

Технології&Авто
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У Китаї випустили недорогий електромобіль із дверима як у Lamborghini (фото)
У Китаї випустили недорогий електромобіль із дверима як у Lamborghini (фото), Фото: Dongfeng
Новий Dongfeng eπ 007 вийшов на ринок. Оригінальний електричний седан у Китаї коштує від 159 000 юанів ($22 100).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Dongfeng eπ 007 — обтічний ліфтбек-купе з похилим дахом і вираженим «носом». У нього тоненькі діодні фари і висувне антикрило на кришці багажника.
У авто опрацьована аеродинаміка
У авто опрацьована аеродинаміка, Фото: Dongfeng
Аеродинаміка Dongfeng eπ 007 добре опрацьована: коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,209. Однак найоригінальнішою рисою електрокара є передні двері, що піднімаються вгору, — як у Lamborghini.
Розміри Dongfeng eπ 007:
  • довжина — 4880 мм;
  • ширина — 1895 мм;
  • висота — 1460 мм;
  • колісна база — 2915 мм.
У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і мультимедіа з 15,6-дюймовим тачскріном і функцією розпізнавання обличчя. Комплектація Dongfeng eπ 007 вельми багата: у базовій версії є паркувальний автопілот, система напівавтономного водіння, розпилювач парфумів, акустика з 20 динаміками, електропривод і масаж сидінь.
На центральній панелі встановлено великий тачскрін
На центральній панелі встановлено великий тачскрін, Фото: Dongfeng
Новий Dongfeng eπ 007 запропонують у чотирьох різних модифікаціях, з яких три — суто електричні.
  • задній привід, 218 к. с., 6,8 с до 100 км/год, батарея на 56,8 кВт∙год, запас ходу 530 км;
  • задній привід, 272 к. с., 5,8 с до 100 км/год, батарея на 70,2 кВт∙год, запас ходу 620 км;
  • повний привід, 544 к. с., 3,9 с до 100 км/год, батарея на 70,2 кВт∙год, запас ходу 540 км.
Четвертий варіант 218-сильний і доповнений 1,5-літровим бензиновим генератором. Він стартує до 100 км/год за 7,2 с, а невелика батарея на 28,4 кВт∙год дає змогу проїхати 200 км в електричному режимі. Ще на 1000 км вистачить бензину.
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