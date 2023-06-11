У Китаї випробували літаючу тарілку — Finance.ua

У Китаї випробували літаючу тарілку Сьогодні 03:25 — Технології&Авто

У Китаї випробували літаючу тарілку

Інженери китайського технологічного стартапу Shenzhen UFO Technology розробили пілотовану літаючу тарілку iUFO. На ній вже проводять демонстраційні польоти.

iUFO оснащена 12-ма гвинтовими електродвигунами. Апарат може керуватися як пілотом, так і комп’ютером в автоматичному режимі.

У літаючій тарілці передбачена кабіна з місцем лише для однієї людини. Зазначається, що iUFO може літати 15 хвилин, розганяючись до 50 км/год. Наразі максимальна висота, на яку можна піднятися, складає 200 метрів. Заряду батареї вистачає на 15 хвилин польоту.

Над створенням літаючої тарілки команда Shenzhen UFO Technology працювала три роки.

«В апарата є LED-підсвічування з боків і ліхтарі для освітлення місця приземлення. Очікується, що в майбутньому її продаватимуть як транспорт індивідуальної мобільності. Апарат планують застосовувати у сфері туризму та для реклами. Однак, ми вважаємо, що майбутній потенціал iUFO ще належить вивчити», — зазначають розробники.

Ціна пристрою наразі не відома. Стартап вже отримав міжнародний патент на виробництво, але команда поки не уточнює, чи iUFO залишиться для внутрішнього користування у Китаї, чи все ж вийде на світовий ринок.

noworries За матеріалами:

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