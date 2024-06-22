У Китаї стрімко знижуються ціни на нове житло — Finance.ua

У Китаї стрімко знижуються ціни на нове житло Сьогодні 23:12 — Світ

У Китаї стрімко знижуються ціни на нове житло

Ціни на нове житло в Китаї в травні впали найшвидшими темпами за останні 9 з половиною років.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з розрахунками Reuters, зробленими на основі даних Національного бюро статистики, ціни на нове житло в травні знизилися на 0,7% порівняно з квітнем.

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Це падіння є найстрімкішим з жовтня 2014 року, а також продовжує серію з 11 місяців зниження ціни.

Водночас, сектор нерухомості все одно прагне сягнути дна, попри зусилля уряду, спрямовані на стримування надлишкової пропозиції та підтримку обтяжених боргами забудовників.

У річному вираженні ціни на нове житло знизилися на 3,9% порівняно з попереднім роком.

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У повідомленні уточнюють, що сектор нерухомості Китаю колись був ключовим двигуном економічного зростання країни.

Та з середини 2021 року він зазнав кількох криз, включаючи дефолти забудовників за боргами та зупинку будівництва попередньо проданих житлових проєктів.

Китайська влада у зв’язку з цим виділила 41,35 млрд доларів на розчищення величезного житлового фонду та пом’якшення правил іпотечного кредитування.

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Але аналітики вважають, що ці кроки не допоможуть поглинути величезні запаси житла, а зняття обмежень на купівлю житла у великих містах може ще більше послабити купівельні настрої в менших містах.

Інвестиції в нерухомість також впали на 10,1% за перші п’ять місяців 2024 року порівняно з попереднім.

Економічна Правда За матеріалами:

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