У Китаї стрімко дешевшають автомобілі: названа причина — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї стрімко дешевшають автомобілі: названа причина

Технології&Авто
1010
Посилення конкуренції на китайському автомобільному ринку призвело до того, що ціни на автівки в Піднебесній почали знижуватися. Причому «цінопад» торкнувся не лише моделей середнього та високого цінового сегменту, а й «бюджетників».
Наприклад, Kia Rio, відома китайцям як Kia Huanchi або Kia K2, з мотором 1.4 і АКПП подешевшала на 1150 доларів і тепер пропонується від 8500 до 9100 доларів.
Споріднений із Rio седан Solaris, також представлений під іменами Accent і Yuena Verna, подешевшав ще більше — на 2460 доларів. Зниження цін у його випадку торкнулося всіх чотирьох комплектацій (дві з «механікою» і дві з варіатором), які тепер пропонуються за 8100 — 11 550 доларів.
Доступнішим став і місцевий хетчбек Volkswagen Polo. Автомобіль з єдиним 1,5-літровим 113-сильним «атмосферником» і механічною або автоматичною трансмісією подешевшав на 2600 доларів — до 10 550 доларів.
Також подешевшали такі моделі, як Honda Fit (-1560 доларів), Toyota Vios FS (-2600 доларів) і Toyota Yaris L (-2900 доларів).
Нагадаємо, українці активно купують нові автомобілі китайських марок.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та іншеКупуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.