У Китаї стрімко дешевшають автомобілі: названа причина — Finance.ua

У Китаї стрімко дешевшають автомобілі: названа причина Сьогодні 01:47 — Технології&Авто

Посилення конкуренції на китайському автомобільному ринку призвело до того, що ціни на автівки в Піднебесній почали знижуватися. Причому «цінопад» торкнувся не лише моделей середнього та високого цінового сегменту, а й «бюджетників».

Наприклад, Kia Rio, відома китайцям як Kia Huanchi або Kia K2, з мотором 1.4 і АКПП подешевшала на 1150 доларів і тепер пропонується від 8500 до 9100 доларів.

Споріднений із Rio седан Solaris, також представлений під іменами Accent і Yuena Verna, подешевшав ще більше — на 2460 доларів. Зниження цін у його випадку торкнулося всіх чотирьох комплектацій (дві з «механікою» і дві з варіатором), які тепер пропонуються за 8100 — 11 550 доларів.

Доступнішим став і місцевий хетчбек Volkswagen Polo. Автомобіль з єдиним 1,5-літровим 113-сильним «атмосферником» і механічною або автоматичною трансмісією подешевшав на 2600 доларів — до 10 550 доларів.

Також подешевшали такі моделі, як Honda Fit (-1560 доларів), Toyota Vios FS (-2600 доларів) і Toyota Yaris L (-2900 доларів).

Нагадаємо, українці активно купують нові автомобілі китайських марок.

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