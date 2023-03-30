У Китаї розробили автономного робота для зарядки електрокарів — Finance.ua

У Китаї розробили автономного робота для зарядки електрокарів Сьогодні 22:18 — Технології&Авто

У Китаї розробили автономного робота для зарядки електрокарів

Компанія NaaS Technology Inc., провідний постачальник послуг із зарядки електромобілів у Китаї, представив свій перший автоматичний зарядний робот власної розробки, щоб задовольнити зростаючий попит на мобільну зарядку електромобілів.

Зазначається, що робот має такі функції, як активне визначення місця розташування транспортного засобу, «розумна» зарядка та автоматичне врегулювання платежів.

Крім того, він оснащений 5G, одночасною локалізацією та картографуванням, а також іншими базовими технологіями, які роблять його здатним забезпечувати інтелектуальну безпілотну зарядку електромобілів.

Зазначається, що запуск водонепроникного та ударостійкого зарядного робота від NaaS знаменує собою значний крок у напрямку створення абсолютно нового досвіду заряджання для власників електромобілів і відкриття величезного ринку для «розумної» зарядки.

Можливості робота роблять його придатним для широкого спектру електромобілів, і він має потенціал для забезпечення автономної підзарядки безпілотних автомобілів у майбутньому.

Укрінформ За матеріалами:

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